Сборная Псковской области стала призёром всероссийского турнира по тхэквондо

13:09, 20 мая 2024, ПАИ

Сборная Псковской области стала призёром всероссийского турнира и фестиваля по тхэквондо ИТФ на Кубок губернатора Псковской области, которые прошли в Пскове с 17 по 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 22 регионов России.

В общекомандном зачёте сборная Псковской области взяла бронзу всероссийского турнира, а также серебро всероссийского фестиваля.

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