Подготовку к Дням пушкинской поэзии обсудили на выездном совещании в «Михайловском»

14:31, 20 мая 2024, ПАИ

20 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялось выездное совещание, на котором обсудили отдельные вопросы подготовки и проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участники совещания под руководством врио председателя комитета по культуре Псковской области Веры Алексеевой и директора музея-заповедника «Михайловское» Георгия Василевича рассмотрели отдельные положения концепции праздника. Также были затронуты многочисленные организационно-технические моменты, связанные с обустройством площадок для участников мероприятия и приёмом гостей на пространствах Пушкинского заповедника, который наряду с территорией в Святогорском монастыре станет центром грандиозных событий юбилейного Пушкинского года в Псковской области.

Участники совещания также проехали с инспекцией по локациям будущего праздника.