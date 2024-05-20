В Днях Псковской области в Совете Федерации участвуют руководители регионального парламента

14:57, 20 мая 2024, ПАИ

Дни Псковской области проходят в Совете Федерации. Делегацию региона возглавляют губернатор Михаил Ведерников и председатель Собрания Александр Котов.

В состав псковского представительства от законодательного органа входят вице-спикеры Александр Братчиков и Игорь Дитрих, председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов, его заместитель Андрей Маковский, председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов, его заместитель Владимир Кузь, а также член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ольга Федосеенко, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Также в состав делегации вошли заместители псковского губернатора, руководство исполнительных органов, региональных ведомств и другие официальные лица.

Дни Псковской области в верхней палате российского парламента проходят в трёхдневном формате – в первые два дня состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации с участием представителей органов государственной власти региона, завершающий день начнётся с осмотра выставки Псковской области с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, псковских сенаторов Андрея Турчака и Алексея Наумца. Затем Михаил Ведерников и Александр Котов в рамках «Часа субъекта РФ» выступят на заседании Совфеда с докладами о ключевых направлениях социально-экономического развития региона.