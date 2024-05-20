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Происшествия

В Пушкинских Горах мужчина убил собутыльника

17 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в поселке Пушкинские Горы Псковской области тела местного жителя. Следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к совершению преступления причастен знакомый погибшего, с которым тот накануне распивал спиртные напитки у себя дома. Во время застолья между мужчинами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой гость нанес один удар ножом в область шеи пострадавшего, после чего скрылся. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, включая его мотивы. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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