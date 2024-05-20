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Псковская молодёжь приняла участие во всероссийском слёте добровольцев

Молодёжь Псковской области приняла участие во Всероссийском слёте добровольцев «Исходный код», сообщили ПАИ в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

Псковская молодёжь приняла участие в слёте добровольцев «Исходный код». Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»

Слёт проходил с 13 по 16 мая в Московской области. Его участниками стали 15 псковичей, которые попали в число более 180 добровольцев из 32 субъектов России.

«Наша делегация участвовала во всех мероприятиях слёта. Они были направлены на развитие физического здоровья, а также на социальное, интеллектуальное и духовное развитие. «Исходный код» – не только площадка для обмена опытом и знаниями, но и место, где каждый участник смог найти вдохновение, понять свои сильные стороны и определить свои цели для дальнейшего развития», – отметили в региональном Ресурсном центре добровольчества.

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