Замминистра строительства РФ Алексей Ересько: Многие у Псковской области могут поучиться
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько поставил Псковскую область в пример при обсуждении инициатив региона по модернизации коммунальной инфраструктуры. С предложениями на заседании сенатского комитета по федеративному устройству, региональному развитию и МСУ выступил губернатор Михаил Ведерников.
«Псковская область активно участвует во всех программах, курируемых министерством, и показывает хорошие результаты – и по программе «Чистая вода», и по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Многие у коллег могут поучиться, как своевременно и правильно реализовывать программу», – сказал замминистра Алексей Ересько.
В Совете Федерации с 20 по 22 мая проходят Дни Псковской области. Делегацию региона возглавляют губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов.
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Замминистра строительства РФ Алексей Ересько: Многие у Псковской области могут поучиться
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