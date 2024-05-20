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В Гдове почтили память почётного гражданина, военного лётчика и писателя Сергея Каширина

В центре Гдова звучали стихотворения военного лётчика, писателя и поэта, почётного гражданина города Гдова Сергея Каширина сегодня, 20 мая. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

​В Гдове почтили память почётного гражданина, военного лётчика и писателя Сергея Каширина. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

«Громкими чтениями отметили гдовичи день памяти этого прекрасного человека, оставившего нам в наследие сотни, тысячи замечательных строк. Районная библиотека подготовила прекрасное мероприятие. Замечательно было то, что школьники отозвались на предложение читать стихи Сергея Каширина с большим удовольствием», – пишет районная газета.

Сергей Каширин родился в 1929 году в деревне Кургановка Брянской области. С 1959 по 1978 год работал военным журналистом, затем начальником отдела культуры Ленинградского военного округа «На страже Родины». С 1981 года являлся членом Союза писателей России, с 1993-го – членом Международной ассоциации баталистов и маринистов, членом Петровской академии наук и искусств.

За книгу «Полёт на заре» стал лауреатом Всесоюзной литературной премии Николая Островского, за книгу «Глубынь-городок. Сказания о городе Гдове» – номинантом международной премии «Филантроп», за книгу «Русский за русского стой насмерть. Русская идея Александра Невского» стал лауреатом Православного Царицынского Александро-Невского фестиваля средств массовой информации Международного фонда Александра Невского.

Кроме того, Сергей Каширин является автором книг «Небесные тропы», «Скорость звука», «Право на взлёт», «Атомная трагедия», «Сверхзвуковые соловьи», «Мечтаю о космической любви», «Незнамо Поле», «Северная кукушка», «Песня над облаками», «Лётчик и море», «Холодный фронт», «Чёрная нелюдь. Легенды и документы об убийстве Сергея Есенина», «Эфиоп?.. Негр?.. Или всё-таки русский?».

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