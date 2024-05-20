Анестезиолог-реаниматолог псковской больницы стал ​абсолютным чемпионом Кубка Генконсульства Китая по сянци

22:12, 20 мая 2024, ПАИ

Врач – анестезиолог-реаниматолог Псковской областной инфекционной больницы Валентин Селезнёв стал абсолютным чемпионом Кубка Генерального консульства Китая по сянци. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В Хабаровске прошёл Кубок Генерального консульства КНР по сянци – традиционной китайской игре, которая считается предшественницей шахмат.

В соревновании приняли участие 45 игроков из разных регионов России, а также игрок из Эквадора. Максимальное количество очков в турнире набрал пскович Валентин Селезнёв.

В сянци играют на прямоугольной доске, расчерченной линиями по вертикали и горизонтали. Размер доски – 9 × 10 линий, причём фигуры ставятся на пересечения линий, а не на клетки. Между двумя центральными горизонталями находится река, которая влияет на движение «воинов» и «слонов». Традиционно одна сторона имеет красные фигуры (реже белые), а другая чёрные (которые также могут изображаться синим или зелёным цветом).