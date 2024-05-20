Неисправность печи стала причиной пожара в Великих Луках

21:48, 20 мая 2024, ПАИ

Возгорание в двухэтажном неэксплуатируемом здании произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках сегодня, 20 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания стала неисправность печи.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.