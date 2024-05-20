Неисправность печи стала причиной пожара в Великих Луках
Возгорание в двухэтажном неэксплуатируемом здании произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках сегодня, 20 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания стала неисправность печи.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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