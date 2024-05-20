Пик лунного месяца: как улучшить свою жизнь в мае

22:20, 20 мая 2024, ПАИ

Как направить энергию полнолуния в правильное русло, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

23 мая в 16:53 по московскому времени нас ждёт очередное полнолуние – в этот раз на оси Близнецы – Стрелец. Полнолуние происходит каждый месяц, и я далеко не всегда посвящаю этому явлению отдельный текст. Но в этот раз решила написать, поскольку в момент полнолуния складывается интересная конфигурация, энергии которой можно использовать с пользой для себя.

Напоминаю, что в полнолуние два светила, Луна и Солнце, становятся ровно напротив друг друга и образуют аспект 180 градусов. Луна максимально видна и проявлена на небе. В момент полнолуния процессы, которые развивались в предшествующие две недели, достигают своего пика. Всё тайное становится явным, скрытое проявляется. Приведу такой пример. Две недели человеку не могли поставить диагноз, гоняли по обследованиям, назначали анализы – и всё без толку. Но ровно в день полнолуния пазл наконец-то сошёлся – причину проблем со здоровьем нашли, диагноз поставили.

Ось Близнецы – Стрелец как раз тематически связана с информацией. Ближайшее полнолуние нам открывает широкие возможности поработать с информационными потоками. Напоминаю, что в энергиях полнолуния мы находимся примерно два-три дня до и два-три дня после. Так что следующие рекомендации будут актуальны в период 20–26 мая.

Если вы не можете получить ответы на какие-то важные вопросы, находитесь в неясной ситуации или подвешенном состоянии, в полнолуние появляется возможность узнать информацию, которая расставит всё по местам. Копайте в нужном направлении, приложите усилия, не стесняйтесь задавать вопросы. Моя знакомая хочет пойти учиться, но не может сделать выбор между курсами в разных школах. Я сказала ей, что на этой неделе точно появится новая информация, которая позволит принять ей окончательное решение. Может быть и так, что нужная информация придёт к вам и без усилий с вашей стороны.

Внимательно отнеситесь к идеям, которые будут к вам приходить, особенно если вы бьётесь над решением какой-то сложной задачи. Инсайты вполне вероятны. По этой же причине хорошо устраивать мозговые штурмы в рабочих коллективах и творческих командах. Если вы, напротив, сами хотите донести какую-то важную информацию до другого человека, объясниться, разрешить конфликт, сейчас это делать самое время.

Если сейчас вы планируете запуск проекта в информационной сфере, просто хотите привлечь внимание к своим продуктам или услугам, запустить рекламную или пиар-компанию, самое подходящее для этого время – 20–22 мая. Также этот период хорош для развития групп в соцсетях, написания постов, привлечения аудитории.

Теперь о том, чего лучше не делать, поскольку результат может не понравиться. Помимо Солнца, Луна входит в оппозицию ещё и с Венерой, поэтому любые переделки, связанные с изменением внешности, стиля, могут оказаться неудачными. Можно консультироваться со специалистами в данной области и получить от них важную информацию, но внедрение её в жизнь лучше отложить на несколько дней – может что-то пойти не так. Также неудачными могут оказаться и фотосессии.

Как правило, стрельцовская Луна даёт ощущение, что море по колено и всё по плечу. Это отличное состояние, если нужно действовать, но есть риск не рассчитать силы, неверно оценить свою позицию, замахнуться на кусок, который пока не по зубам. Поэтому лучше, если решения будут продуманными и взвешенными. Но если вы вдруг стесняетесь проявляться в публичном пространстве, снимать видео, выступать перед аудиторией, энергии нынешнего полнолуния очень хороши для того, чтобы эту ситуацию переломить и приобрести новый позитивный опыт.

В полнолуние энергия на максимуме. У некоторых наступает бессоница, или их эмоционально штормит. Могут накрывать головные боли или обостряться хронические проблемы со здоровьем. Если для вас это актуально, значит, вы не используете свой творческий потенциал, не реализуете замыслы, не решаете внутренние конфликты, не направляете энергию в конструктивное русло. Если вы будете внимательными к себе и к сигналам окружающего пространства – сможете понять, что именно стоит подкорректировать в текущих процессах, а значит, и как улучшить собственную жизнь.