Псковский губернатор обсудил в Совете Федерации вопросы безопасности региона

22:28, 20 мая 2024, ПАИ

Вопросы обеспечения безопасности региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным в ходе рабочего визита в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации сегодня, 20 мая. В обсуждении вопросов принял участие сенатор Алексей Наумец. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«Работа в Совете Федерации началась со встречи с председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным. В обсуждении вопросов принял участие и наш сенатор Алексей Наумец. Уже завтра в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации состоится заседание комитета, на котором мы обсудим ряд принципиально важных для безопасности Псковской области вопросов. По понятным причинам детали разговора привести не могу, но наши предложения были оценены положительно. Уверен, что при поддержке сенаторов мы сделаем наш регион ещё более защищённым перед лицом современных угроз», – отметил глава региона.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.