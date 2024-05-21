Псковский перинатальный центр проводит конкурс детских рисунков

08:12, 21 мая 2024, ПАИ

В преддверии Международного дня защиты детей Псковский клинический перинатальный центр проводит конкурс детских рисунков на тему «Счастливое детство». Об этом сообщается в группе центра «ВКонтакте».

Организаторы выберут трёх победителей в категориях: 0–5 лет, 6–9 лет, 10–18 лет.



Фотографии рисунков с фамилией, именем, отчеством и возрастом ребенка необходимо присылать в сообщения этой группы: vk.com/perinatal_pskov.



«После конкурса мы распечатаем эти рисунки и повесим в холле нашего перинатального центра. Также вы можете принести эти рисунки с собой к нам на праздничное мероприятие, и мы разместим их на стенде. Принять участие в конкурсе вы можете до 26 мая включительно. Победителей выберем по количеству лайков. Голосование для участников сообщества откроем 27 мая Окончание голосования – 31 мая в 12:00», – уточнили организаторы.