Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Пскове

23:46, 20 мая 2024, ПАИ

Представители общественного совета при УМВД России по городу Пскову Игорь Никифоров и Сергей Карпухин в рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и сотрудниками органов внутренних дел, посетили подразделения городской полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Они побывали в дежурной части городского управления. Начальник дежурной части майор полиции Павел Радинский рассказал о том, как построена работа с гражданами по приёму и проверке поступающих заявлений и сообщений, сколько звонков поступает ежедневно в дежурную часть.

Члены общественного совета при УМВД обратили внимание на актуальность информации, размещённой на стендах для посетителей, а также осмотрели помещение для содержания задержанных лиц, комнату отдыха оперативных дежурных и поинтересовались условиями несения службы сотрудниками.

Затем они проверили организацию работы группы управления нарядами. Помощник оперативного дежурного ГУН старший сержант полиции Дмитрий Егоров познакомил общественников с обязанностями коллег. Главной задачей здесь становится своевременное получение информации о происшествии и незамедлительное реагирование на неё.

Сергей Карпухин и Игорь Никифоров отметили напряжённый и ответственный характер работы сотрудников этого подразделения, ведь именно от их грамотных действий во многом зависит результат деятельности по раскрытию преступлений. Общественники поблагодарили полицейских за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям и пожелали им дальнейших успехов.