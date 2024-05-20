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Происшествия

Житель Себежского района обокрал магазин, напал на продавца и получил за это 8 лет колонии

Житель Себежского района обокрал магазин, напал на продавца и получил за это 8 лет колонии. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ночью 15 августа 2022 года подсудимый пришёл к магазину, принадлежащему Себежскому райпо, расположенному в одной из деревень Себежского района, незаконно проник внутрь помещения чердака магазина, где при помощи принесённого с собой молотка-гвоздодёра выломал доски потолка и через образовавшийся проём проник в подсобное помещение магазина, откуда прошёл в помещение торгового зала и похитил денежные средства и товарно-материальные ценности.

В момент кражи товарно-материальных ценностей мужчина был застигнут продавцом магазина и ее сожителем, которые стали очевидцами преступления. Подсудимый, не желая прекращать свои противоправные действия, напал на них, после чего скрылся с похищенным имуществом.

Судом мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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