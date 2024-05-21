В Псковский областной центр психиатрии и наркологии требуется буфетчица

11:04, 21 мая 2024, ПАИ

В Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии в деревне Богданово Псковского района требуется буфетчица. Об этом сообщается в телеграм-канале больницы.

Требования: без требований к образованию; без требований к опыту работы; ответственность, исполнительность.

График работы 2/2 с 8:00 до 17:30. Стабильная оплата труда, индексируемая заработная плата, оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск: основной - 28 календарных дней; дополнительный - 35 календарных дней, оплачиваемый больничный лист, доставка сотрудников на работу автотранспортом учреждения из Пскова. Заработная плата от 24 тысяч рублей.

Подробности можно уточнить по телефону 8 (8112) 69-67-11.