В Псковский областной центр психиатрии и наркологии требуется буфетчица
В Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии в деревне Богданово Псковского района требуется буфетчица. Об этом сообщается в телеграм-канале больницы.
Требования: без требований к образованию; без требований к опыту работы; ответственность, исполнительность.
График работы 2/2 с 8:00 до 17:30. Стабильная оплата труда, индексируемая заработная плата, оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск: основной - 28 календарных дней; дополнительный - 35 календарных дней, оплачиваемый больничный лист, доставка сотрудников на работу автотранспортом учреждения из Пскова. Заработная плата от 24 тысяч рублей.
Подробности можно уточнить по телефону 8 (8112) 69-67-11.
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