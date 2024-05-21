Проблемы сбалансированности бюджетов на примере Псковской области рассмотрел профильный комитет Совфеда

11:17, 21 мая 2024, ПАИ

О финансовых проблемах, которые Псковская область не может решить без помощи федеральных органов власти, рассказал на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На примере Псковской области сенаторы обсудили актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов России. В заседании приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации псковский сенатор Андрей Турчак, губернатор Михаил Ведерников, депутаты Александр Братчиков, Андрей Козлов и Андрей Маковский, представители псковской делегации, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов























































Предваряя выступление спикера, сенаторов приветствовал глава Псковского региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос формирования бюджета для Псковской области всегда был и остаётся одним из самых сложных. Тем не менее в последние годы многое удалось изменить. Дополнительные возможности для развития регион получил благодаря пятилетней индивидуальной программе социально-экономического развития, минимальному финансовому участию области в проектах, реализованных в рамках федеральных программ на условиях софинансирования, а также возможности замещения коммерческих кредитов бюджетными.

Александр Котов в докладе перешёл к конкретике. Спикер отметил, что на протяжении длительного времени Псковская область входит в число субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. «Мы стараемся развиваться, привлекать внебюджетные средства, использовать все возможные инструменты. И я бы сказал, что у нас это неплохо получается – Псковская область меняется на глазах. Обратной стороной этого успеха является максимально возможный государственный долг. И сложился он не потому, что мы позволяли себе лишнее, мы вкладывали заёмные средства в программы, в которых не участвовать не могли – обеспечивая расселение из ветхого и аварийного жилья, поднимая зарплату бюджетникам, закупая льготные медикаменты, вкладываясь в развитие инфраструктурных проектов», – рассказал Александр Котов.

В качестве примера формирования долгов спикер привёл программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, где участие региона до 2017 года составляло от 40 до 60 %. При строительстве перинатального и онкологического центров процент был ниже, но каждый раз области нужно было находить порядка полумиллиарда рублей. С 2020 года уровень был снижен до минимума – до 1 %, но рассчитаться с долгами не удаётся до сих пор. «В подобной экономической ситуации оказался целый ряд регионов, накопивших неподъёмную сумму кредитов», – подчеркнул Александр Котов.

Председатель псковского парламента обратил внимание на структуру доходов региона, четверть которых формирует дорожный фонд – эти средства окрашены и не могут быть израсходована на иные цели. При этом с каждым годом растут социальные обязательства. «Только за три последних года расходы на оплату труда бюджетников увеличились более чем на 2 млрд рублей. А у нас весь бюджет, напомню, 60 млрд», – обратил внимание Александр Котов. Федеральная дотация покрывает только половину потребности каждого текущего года. С трудом достигнутый уровень не позволяет поднять зарплаты до конкурентного уровня, в результате область теряет специалистов.

Также Александр Котов обратил внимание на значительный рост расходов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – за пять лет они увеличились в 2,3 раза, а за 10 лет – в 4,2 раза. Федеральная субвенция не учитывает фактических расходов, и на сегодняшний день регион уже потратил почти в три раза больше выделенных на год средств.

В продолжение темы здравоохранения Александр Котов поблагодарил Совет Федерации за подготовку проекта закона о переводе закупок медикаментов для лечения пяти орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень – решение вступило в силу с 2019 года. Спикер напомнил о масштабе проблемы. Псковское областное Собрание своей инициативой объединило сначала регионы Северо-Запада, подняв вопрос на конференции ПАСЗР, а затем и субъекты Дальнего Востока и Забайкалья – совместное заседание прошло в 2017 году. На обращение четверти регионов откликнулись сенаторы и лично спикер Совфеда Валентина Матвиенко, и хотя на федеральный уровень были переведены не все нозологии, решение поддержало регионы.

«Острота проблемы снизилась, но, положа руку на сердце, средств на эти цели по-прежнему сильно не хватает. Число нозологий, поддающихся лечению, растёт год от года, а следом и количество пациентов. Стоимость препаратов – космическая», – добавил Александр Котов.

В качестве предложений, которые могли бы помочь Псковской области, спикер озвучил шесть конкретных шагов: поэтапно довести коэффициент уровня бюджетной обеспеченности субъектов до 0,9; увеличить дотацию на повышение зарплаты бюджетникам для регионов с низким уровнем обеспеченности; производить расчёт субвенции на финансирование закупки льготных медикаментов с учётом фактических расходов; передать на федеральный уровень полномочия субъектов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и по обеспечению лекарственными препаратами орфанных больных; в части списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам рассмотреть возможность установления особых условий применения механизма для регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности; сохранить действующий уровень софинансирования расходных обязательств в процентном соотношении 99 к 1 %.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова в продолжение поднятых проблем сообщила, что вопрос механизмов списания двух третей долгов регионов в настоящее время обсуждается на всех площадках, но итоговое решение пока не принято. В случае использования этого инструмента Псковской области удастся избавиться от долговых обязательств в размере 11 млрд рублей. Возможностей довести бюджетную обеспеченность всех субъектов с низким социально-экономическим развитием до коэффициента 0,9 у федерального бюджета пока нет, но вполне реальны точечные решения для регионов, которые особенно нуждаются в поддержке. Не видит Минфин возможностей и для перевода полномочий по страхованию неработающего населения на федеральный уровень, хотя вопрос этот поднимается ежегодно. Также Ирина Окладникова согласилась, что методика расчёта субвенции на финансирование закупки льготных лекарств требует корректив – в этой части требуется участие Минздрава.

Предложения региона эмоционально поддержала аудитор Счётной палаты Российской Федерации Наталья Трунова – с 2010 по 2012 год председатель комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию Псковской области. Представитель органа финансового контроля высоко оценила работу руководства региона: объём инвестиций, привлечённых благодаря индивидуальной программе развития, – один из самых высоких по стране, вложения, которые не оправдали себя и были заморожены, практически отсутствуют. Наталья Трунова обратила внимание, что такие субъекты, как Псковская область, имеют демографическую особенность – в них проживает значительная часть пенсионеров, в том числе приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга, что в конечном итоге увеличивает расходные обязательства региона.

Андрей Турчак напомнил коллегам, что семь лет назад в Совете Федерации так же проходили Дни Псковской области. «Постановление, которое сенаторы тогда принимали, практически выполнено – это существенно помогло субъекту. Я хотел бы поблагодарить Министерство финансов за поддержку нашего субъекта и выразить уверенность, что проект постановления, который будет принят по итогу завтрашнего заседания, также даст дополнительный толчок для развития региона, выделяемые средства федерального бюджета будут направлены в точки роста и позволят выбраться из непростой финансовой ситуации, показать динамику», – добавил Андрей Турчак.

Председатель комитета Анатолий Артамонов, подводя итог обсуждения, отметил важность создания таких финансовых механизмов, которые могли бы использовать все регионы, независимо от уровня бюджетной обеспеченности. В настоящее время нередка ситуация, когда регионы с высоким доходом могут привлекать дополнительные финансы за счёт всего спектра доступных инструментов, а субъекты с низким уровнем развития вновь по разным причинам «остаются за бортом». Общая задача при этом заключается в том, чтобы создать единый комплекс, доступный всем.