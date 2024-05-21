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Общество

Бренд псковской косметики победил в конкурсе «Культурный код России»

Бренд из Псковской области Yasya вошёл в десятку победителей всероссийского конкурса вместе с производителями из других регионов России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Организатором конкурса стал крупнейший в стране маркетплейс. Теперь на его сайте есть новый раздел «Культурный код» для производителей, в которых сочетаются культурные ценности и традиции с современным исполнением.

Ранее псковский бренд Yasya презентовал свою продукцию на выставке-форуме «Россия». А в апреле бренд стал победителем национальной премии в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления Green Awards в номинации «Лучший натуральный дезодорант».

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