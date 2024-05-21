Летом в Псковском музее пройдёт цикл джазовых концертов под открытым небом

12:19, 21 мая 2024, ПАИ

Летом в Псковском музее пройдёт цикл джазовых концертов под открытым небом в рамках совместного проекта «Галерея-Джаз» с Псковской областной филармонией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Первый концерт состоится 20 июня в 21:00 во дворе Поганкиных палат. Для зрителей будет выступать фанк-дива Арина Фауль. Она презентует новый альбом Forms of love.

«Все меньше хочется мыслить стилями и попадать в них, все больше удается мыслить образами и просто передавать чувства через музыку. Композиции в альбоме звучат совершенно по-разному. Где-то меня вдохновлял модерн-джаз, где-то классический госпэл и поп-баллады. Однако для меня этот альбом не о стилях: веками мы исследуем любовь как таковую. Это просто моя интерпретация и размышления на тему... Любовь, какова она? Надеюсь, что слушатели тоже смогут найти свои ответы на этот вопрос», – отметила Арина Фауль.

Купить билет можно здесь.