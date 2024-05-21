Шенгенская виза подорожает с 11 июня

12:45, 21 мая 2024, ПАИ

Шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12%. Новая стоимость шенгенской визы составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Еврокомиссия отмечает, что визовые сборы для Шенгенской зоны остаются относительно низкими по сравнению с другими странами. Например, виза в США стоит 185 евро, в Великобританию — от 134 евро, в Канаду — 130 евро, в Австралию — 117 евро.

В прошлом году было подано более 10,3 млн заявлений на шенгенскую визу, что на 37% больше, чем в 2022 году. Чаще всего обращались за визой граждане Китая (1,1 млн), Россия замкнула топ-5 (520 тысяч обращений).