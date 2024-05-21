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Общество

До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 мая

Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 мая. Фото: ПАИ

Ночью местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём существенных осадков не ожидается.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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