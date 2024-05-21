До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 мая

13:43, 21 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём существенных осадков не ожидается.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.