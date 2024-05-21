ЕС согласовал использование замороженных активов России в пользу Украины

14:27, 21 мая 2024, ПАИ

В ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов ЦБ России и россиян для помощи Украине. 90% из них пойдет на содействие ВСУ, сообщил глава МИД Чехии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что страны Евросоюза предварительно согласовали использование доходов от замороженных российских активов. Эти средства планируется направить на поддержку Украины, её восстановление и укрепление военной обороны.

В Международном валютном фонде предупредили, что планы западных стран по использованию замороженных активов РФ могут подорвать мировую валютную систему.