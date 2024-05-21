Игорь Дитрих: В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы

15:44, 21 мая 2024, ПАИ

В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, комментируя итоги заседания комитета Совета Федерации по социальной политике, которое прошло сегодня, 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Важно стучаться в эту дверь, и мы на заседании видели, что стучимся не мы одни – практически все регионы говорят о нехватке средств на льготные лекарства и другие проблемы здравоохранения. Уверен, что совместными усилиями решение всё-таки будет найдено и принято на федеральном уровне», – сказал вице-спикер областного Собрания.

Сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике псковская делегация представила проекты строительства новой поликлиники в Псковском районе и реконструкции набережной в Великих Луках.

Также на заседании рассмотрели наиболее сложные вопросы в области социальной проддержки льготных категорий населения, которые требуют комплексного подхода. Речь идёт об изменении подхода к расчёту объёма бюджетных средств на финансовое обеспечение граждан льготными лекарственными препаратами, а также о пересмотре полномочий регионов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и передаче их на федеральный уровень.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.