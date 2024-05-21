Областные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» открылись в Пушкинских Горах

18:23, 21 мая 2024, ПАИ

Областные соревнования школьников Псковской области «Президентские спортивные игры» открылись для представителей шести муниципальных образований области, которые вошли в финал после проведения межмуниципальных этапов. Мероприятие прошло сегодня, 21 мая, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в соцсетях.

Соревнования проходят на стадионе средней школы имени А. С. Пушкина. К юным участникам соревнований, представляющим школы Гдова, Новосокольников, Пскова, Великих Лук, Идрицы и Пушкинских Гор, с приветственным словом обратилась глава района.

«Всем желаю удачи. Но болеем мы всей душой за нашу районную команду из шести юношей и шести девушек, которые начали спортивную борьбу с сильнейшими командами области за право представлять регион на всероссийских соревнованиях в Анапе», – сказала Оксана Филиппова.