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Спорт

Областные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» открылись в Пушкинских Горах

Областные соревнования школьников Псковской области «Президентские спортивные игры» открылись для представителей шести муниципальных образований области, которые вошли в финал после проведения межмуниципальных этапов. Мероприятие прошло сегодня, 21 мая, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в соцсетях.

Соревнования проходят на стадионе средней школы имени А. С. Пушкина. К юным участникам соревнований, представляющим школы Гдова, Новосокольников, Пскова, Великих Лук, Идрицы и Пушкинских Гор, с приветственным словом обратилась глава района.

«Всем желаю удачи. Но болеем мы всей душой за нашу районную команду из шести юношей и шести девушек, которые начали спортивную борьбу с сильнейшими командами области за право представлять регион на всероссийских соревнованиях в Анапе», – сказала Оксана Филиппова.

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