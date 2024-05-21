Две новые молочные фермы запустят в Псковской области в 2025 году

21:52, 21 мая 2024, ПАИ

Две новые молочные фермы будут построены в Псковской области в 2025 году благодаря реализации в регионе индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), утверждённой ранее Правительством РФ. На фермах запланировано содержание порядка 3,4 тысячи голов скота. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова.

Новую молочную ферму на 2,2 тысячи голов скота планируется запустить в Бежаницком районе уже в следующем году. Объёмы производства молока при этом могут составить порядка 18 тысяч тонн молока в год. Кроме того, это даст возможность создать новые рабочие места.

Ещё один проект должны реализовать в Пушкиногорском районе. Инвестор планирует запустить молочно-товарный комплекс на 1,2 тысячи коров.

Общий объём инвестиций в проекты составит порядка 4,4 миллиарда рублей.