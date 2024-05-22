Год в колонии-поселении получил пскович, который развёл костёр в чужом автомобиле

09:14, 22 мая 2024, ПАИ

В Пскове мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

12 января 2024 года подсудимый с целью погреться проник в салон автомобиля «Фольксваген Пассат», припаркованного у жилого дома на Запсковье. Затем он, используя спички, зажигалку, развел костер и поддерживал горение при помощи бумаги и тряпок. Транспортное средство стоимостью около 300 000 рублей загорелось, что привело к его полному уничтожению.

Мужчина не предпринял мер к тушению пожара и с места происшествия скрылся, создав угрозу распространения огня. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.