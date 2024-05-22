Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две недели осталось до завершения заявочной кампании премии для НКО, бизнеса и добровольцев #МЫВМЕСТЕ

Две недели осталось до конца приёма заявок на международную премию для НКО, бизнеса и добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Заявочная кампания завершится 3 июня.

В этом году организаторы обновили модель премии и предложили новые категории, номинации и возможности для участников. Национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества.

Впервые участие в премии могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии в этом году.

Основной акцент сделан на расширении сообщества участников премии и удовлетворении их главного запроса — объединения с единомышленниками. Уже создан 21 региональный клуб, в которые вступили более 1,4 тыс. участников премии. Заработает и федеральный клуб #МЫВМЕСТЕ.

Будет запущена специальная программа взаимности: участники премии будут выполнять различные задания (помогать НКО, принимать участие в акциях федеральных партнеров, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы.

Также номинанты премии #МЫВМЕСТЕ-2024 будут награждены баллами проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тысячи участников получат баллы, которые можно потратить на обучение, саморазвитие, путешествия по России и стажировки в ведущих компаниях страны.

Призеры премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий «Бизнес» и «НКО» получат статус «Партнер национальных проектов России», заявляя свои проекты на национальную премию «Наш вклад», оператором которой выступает АНО «Национальные приоритеты».

Финалисты получат общественное признание, выйдут на новый уровень партнерств, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов оргкомитета премии, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России. Организатор премии — Ассоциация волонтерских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

Поддерживают премию сообщество участников и победителей более 40 федеральных партнеров, среди которых крупнейшие общественные организации и движения, медиахолдинги и корпорации, в том числе Движение Первых, Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Президентский фонд культурных инициатив, Фонд президентских грантов, Российский союз промышленников и предпринимателей, ОАО «Российские железные дороги», ООО «Майер Групп», Национальная Медиа Группа, Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), Газпром-Медиа Холдинг, ООО «ВК» (VK) и другие. Титульный партнер — государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 мая 2024

Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов
22 мая 2024

Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
22 мая 2024

Псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев 
22 мая 2024

Евгений Васильев рассказал на «Серебряном дожде» о развитии Псковской детской областной больницы. Главное
22 мая 2024

Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области в Совете Федерации
22 мая 2024

Реконструкцию улицы Западной и строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет СФ
21 мая 2024

40-летний юбилей отмечает детский сад «Теремок» в Опочке
21 мая 2024

Детский коллектив «Талантика» из Пскова занял второе место на вокально-инструментальном турнире в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...