Две недели осталось до завершения заявочной кампании премии для НКО, бизнеса и добровольцев #МЫВМЕСТЕ

10:55, 22 мая 2024, ПАИ

Две недели осталось до конца приёма заявок на международную премию для НКО, бизнеса и добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Заявочная кампания завершится 3 июня.

В этом году организаторы обновили модель премии и предложили новые категории, номинации и возможности для участников. Национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества.

Впервые участие в премии могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии в этом году.

Основной акцент сделан на расширении сообщества участников премии и удовлетворении их главного запроса — объединения с единомышленниками. Уже создан 21 региональный клуб, в которые вступили более 1,4 тыс. участников премии. Заработает и федеральный клуб #МЫВМЕСТЕ.

Будет запущена специальная программа взаимности: участники премии будут выполнять различные задания (помогать НКО, принимать участие в акциях федеральных партнеров, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы.

Также номинанты премии #МЫВМЕСТЕ-2024 будут награждены баллами проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тысячи участников получат баллы, которые можно потратить на обучение, саморазвитие, путешествия по России и стажировки в ведущих компаниях страны.

Призеры премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий «Бизнес» и «НКО» получат статус «Партнер национальных проектов России», заявляя свои проекты на национальную премию «Наш вклад», оператором которой выступает АНО «Национальные приоритеты».

Финалисты получат общественное признание, выйдут на новый уровень партнерств, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов оргкомитета премии, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России. Организатор премии — Ассоциация волонтерских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

Поддерживают премию сообщество участников и победителей более 40 федеральных партнеров, среди которых крупнейшие общественные организации и движения, медиахолдинги и корпорации, в том числе Движение Первых, Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Президентский фонд культурных инициатив, Фонд президентских грантов, Российский союз промышленников и предпринимателей, ОАО «Российские железные дороги», ООО «Майер Групп», Национальная Медиа Группа, Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), Газпром-Медиа Холдинг, ООО «ВК» (VK) и другие. Титульный партнер — государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».