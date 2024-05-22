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Культура

Губернатор Псковской области пригласил сенаторов посетить Михайловское

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая сегодня, 22 мая, в Совете Федерации, пригласил сенаторов посетить Михайловское в год празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил сенаторов посетить Михайловское. Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

«Уважаемые сенаторы, искренне благодарю вас за возможность представить Псковскую область в Совете Федерации. У нас непростой, интересный и по многим показателям уникальный регион. В области прекрасная, богатая природа, более двух миллионов гектаров леса, четыре тысячи озёр и огромная нетронутая экосистема, которая сохраняется государственными заповедниками.

Особенно мы гордимся нашим историко-культурным наследием. На сегодняшний день у нас 4 300 объектов культурного наследия, по этому показателю мы входим в топ-10 регионов по стране. Из них более 2 500 – федерального значения.

У нас жили и творили великие Мусоргский, Римский-Корсаков, Пушкин. В этом году страна отмечает 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича, и я приглашаю наших уважаемых сенаторов посетить Михайловское, где были написаны многие ключевые произведения поэта», – сказал губернатор Псковской области.

Отметим, что в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области запланировано около 100 мероприятий. Среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут с 6 по 9 июня. Главная площадка праздника по традиции будет располагаться на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Ознакомиться с планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, можно по ссылке.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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