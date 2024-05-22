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Культура

Выставка редких женских костюмов и украшений из собрания Шабельской откроется в Пскове

В июне в Псковском музее-заповеднике откроется новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». Это будет совместный выставочный проект Псковского и Российского этнографического музеев, который познакомит псковичей и гостей города с широким кругом артефактов традиционной материальной культуры русского народа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Здесь и далее фото Псковского музея

В залах Поганкиных палат будут представлены костюмные предметы и уникальные фотографии, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах из коллекции Натальи Шабельской. На ряде фотографий можно будет увидеть дочерей Шабельской – Варвару Петровну и Наталью Петровну, которые выступили в роли фотомоделей.

Среди экспонатов будут представлены выполненные на высоком художественном уровне предметы быта, изготовленные из дерева (набойные и пряничные доски), керамики (изразцы) и других материалов. Это полотенца, подзоры, образцы вышивки и кружевоплетения, церковного шитья и, конечно, костюмы, отдельные предметы одежды, головные уборы и украшения, презентующие самобытные локальные традиции разных губерний Европейской России.

Большая часть экспонатов представляет собой редкие предметы как по использованию дорогих материалов (тканей, жемчуга, перламутра, золотной нити), так и по сложности технологии и высочайшему уровню изготовления (вышивка, ткачество, золотное шитье, сажение по бели), а также по исторической и художественной ценности.

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