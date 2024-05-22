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Общество

Общественную территорию около детского сада №5 отремонтируют в Пскове

Общественную территорию между детским садом № 5 и домом № 3 на улице Юности в Пскове отремонтируют в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу № 14 Дмитрий Барабанов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, в среду, 22 мая.

Скриншот результатов голосования с сайта 60.gorodsreda.ru

«В зависимости от объёмов финансирования, будут созданы этапы реализации этих проектов. Может быть, это будет проектирование и, соответственно, дальнейший ремонт либо просто проектирование, либо проектирование и какой-то первый, второй, третий реализации этих проектов», – отметил гость радиоэфира.

Общественная территория представляет собой неухоженную зелёную зону. Планируется, что благоустройство обеспечит жителей густонаселённого микрорайона дополнительным местом для отдыха и спортивных занятий. Здесь хотят установить современную многофункциональную спортивную площадку, обустроить пешеходные дорожки, парковочные места, урны и скамейки, обеспечить дополнительное освещение и зелёную зону.

Напомним, в Псковской области рейтинговое голосование для отбора общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» проходило с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

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