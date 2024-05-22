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Общество

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества обсудили на комитете ПГД

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2024 год обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности городской Думы на заседании, которое прошло в среду, 22 мая. Заседание провел председатель комитета Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото пресс-службы Псковской городской Думы

Представители администрации города предложили исключить из прогнозного плана два нежилых помещения, расположенных по адресам: ул. Максима Горького, 15 и ул. Николая Васильева, 77а.

Они пояснили, что помещение по адресу ул. Максима Горького, 15 было продано на торгах, объявленных в декабре прошлого года. Помещение, расположенное по адресу ул. Николая Васильева, 77а решением администрации Пскова было передано в безвозмездное пользование общественной организации.

Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».

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