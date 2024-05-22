Выросшие в лесопарке «Михайловского» липы высадят в Калужской области

16:32, 22 мая 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня принимали коллег из калужского музея-заповедника «Полотняный завод», сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Гости из бывшего имения Гончаровых прибыли в Пушкинский заповедник за 45 молодыми липами. Молодые деревца, выросшие в лесопарке «Михайловского», планируют посадить в парке усадьбы, где прошли детство и юность Натальи Гончаровой, будущей жены Александра Пушкина.

В пресс-службе уточнили, что аллею из михайловских лип в усадебном парке «Полотняного завода» заложат 25 мая, в канун 225-го дня рождения поэта по старому стилю. В этот день в усадьбе проведут большой Пушкинский праздник.