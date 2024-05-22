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Экономика

Как не стать жертвой кибермошенников: главные советы псковичам

Псковское агентство информации при поддержке Банка России подготовило ответы, как не попасться на удочку телефонных и интернет-мошенников.

В наших карточках – информация и советы от ведущих экспертов Банка России.

  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
  • Как не стать жертвой кибермошенников?
    Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ

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Как не стать жертвой кибермошенников: главные советы псковичам
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