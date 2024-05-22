Как не стать жертвой кибермошенников: главные советы псковичам
Псковское агентство информации при поддержке Банка России подготовило ответы, как не попасться на удочку телефонных и интернет-мошенников.
В наших карточках – информация и советы от ведущих экспертов Банка России.
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
-
Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАТ
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