Как не стать жертвой кибермошенников: главные советы псковичам

16:21, 22 мая 2024, ПАИ

Псковское агентство информации при поддержке Банка России подготовило ответы, как не попасться на удочку телефонных и интернет-мошенников.

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