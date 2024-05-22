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Общество

Новая зона отдыха появится в Кунье

Новая зона отдыха появится в центральном парке Куньи, пишет газета «Пламя».

Новая зона отдыха появится в Кунье. Фото здесь и далее: газета «Пламя»

В зоне отдыха установят площадку с двумя скамейками и дорожки из плитки, а также посадят туи и сделают газон.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Подрядчик должен выполнить работы до 1 июня.

Ранее сообщалось, что новый асфальт появился во дворе домов на улице Заводской в Кунье, а также на территории школы.

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