Новая зона отдыха появится в Кунье

17:56, 22 мая 2024, ПАИ

Новая зона отдыха появится в центральном парке Куньи, пишет газета «Пламя».

В зоне отдыха установят площадку с двумя скамейками и дорожки из плитки, а также посадят туи и сделают газон.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Подрядчик должен выполнить работы до 1 июня.

Ранее сообщалось, что новый асфальт появился во дворе домов на улице Заводской в Кунье, а также на территории школы.