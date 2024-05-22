Новая зона отдыха появится в Кунье
Новая зона отдыха появится в центральном парке Куньи, пишет газета «Пламя».
В зоне отдыха установят площадку с двумя скамейками и дорожки из плитки, а также посадят туи и сделают газон.
Работа ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».
Подрядчик должен выполнить работы до 1 июня.
Ранее сообщалось, что новый асфальт появился во дворе домов на улице Заводской в Кунье, а также на территории школы.
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