В Пскове прошёл рейд по выявлению бывших мигрантов, отклоняющихся от исполнения воинского долга

18:27, 22 мая 2024, ПАИ

В Пскове проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство России, но не вставших на воинский учёт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Мероприятия проведены по поручению председателя Следственного комитета РФ сотрудниками военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры в Пскове.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено 20 граждан. Среди указанных лиц «новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, не выявлено.

Также, всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации. Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.