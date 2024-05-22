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Подведены итоги зонального этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Пушкинских Горах

Подведены итоги зонального этапа всероссийского соревнования по футболу «Кожаный мяч», который прошёл в Пушкинских Горах сегодня, 22 мая. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

​Подведены итоги зонального этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Фото здесь и далее: Алексей Быковский

В состязаниях участвовали пять команд юношей 2011–2012 годов рождения.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Острова, второе место – из Гдова. Обе команды отправятся в июне на всероссийский этап соревнований, где будут отстаивать честь Псковской области.

Третье место завоевала команда из Пушкинских Гор.

Как сообщил главный судья соревнований Алексей Хренов, команды нуждаются в более частых тренировках друг с другом для набора уверенного опыта игры с соперниками.

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