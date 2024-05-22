Эксперты-гастроэнтерологи проведут образовательное мероприятие в Пскове

21:43, 22 мая 2024, ПАИ

Эксперты-гастроэнтерологи проведут образовательное мероприятие в Пскове 29 мая. Мероприятие пройдёт в большом конференц-зале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участников ждут две лекции. Одна из них – «От маркеров печёночного повреждения к диагнозу: как сократить путь». Лекцию прочитает кандидат медицинский наук, доцент, врач-терапевт, гастроэнтеролог высшей категории, руководитель рабочей группы «Заболевания печени» Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», член Научного общества гастроэнтерологов России Екатерина Сказываева.

Лекцию «Дифференциальная диагностика диареи в реальной клинической практике» прочтёт кандидат медицинских наук, доцент, врач-терапевт, гастроэнтеролог высшей категории, руководитель рабочей группы «Воспалительные заболевания кишечника» Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», координатор работы Северо-Западного центра лечения ВЗК (при СЗГМУ имени И. И. Мечникова) Мария Скалинская.

Мероприятие пройдёт 29 мая, начало в 15:00.