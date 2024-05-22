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Общество

Региональный этап «Школы безопасности» состоялся в Пскове

Региональный этап «Школы безопасности» проходил на базе Псковского агротехнического колледжа с 20 по 22 мая. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийском студенческом корпусе спасателей.

​Региональный этап «Школы безопасности» состоялся в Пскове. Фото: ВСКС в соцсети «ВКонтакте»

Лучшие команды области совершенствовали свои навыки в прохождении пожарно-комбинированной эстафеты, в проведении поисково-спасательных работ, а также в преодолении полосы препятствий и на других различных этапах. Закрепили свои навыки выживания в природной среде и оказания первой помощи пострадавшим.

Студенты-спасатели Псковского РО ВСКС оказывали помощь в проведении соревнований и в судействе.

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