Пьяного водителя-рецидивиста осудили в Пскове

09:42, 23 мая 2024, ПАИ

Псковича осудили за езду на автомобиле в пьяном виде, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В январе мужчина ехал пьяным на автомобиле матери. При этом ранее его уже неоднократно привлекали к ответственности за подобные правонарушения.

Житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ).

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортом на срок три года и шесть месяцев.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.