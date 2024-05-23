Шестеро жителей Ленинградской области получили сроки в псковских колониях за организацию незаконной миграции

09:44, 23 мая 2024, ПАИ

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.



С апреля по ноябрь 2019 года несколько жителей Сланцевского района Ленинградской области доставляли из Москвы граждан Вьетнама, размещали их в местах временного содержания на территории Псковской и Ленинградской областей, вели контроль за их пребыванием, одновременно организуя их незаконное перемещение через госграницу в страны Евросоюза. В двух случаях граждане Вьетнама были выявлены сотрудниками ФСБ в местах их содержания, а по одному эпизоду преступления – непосредственно в момент их доставления на автомобиле к прилегающей к госгранице территории для осуществления ее незаконного пересечения.



Приговором суда шестеро участников организованной группы признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, четверым – 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.