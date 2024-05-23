Псковичи могут записаться на музейную встречу из «Христологического цикла»
15 июня в 13:00 в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника состоится мероприятие «Образ Спасителя в произведениях изобразительного искусства» из «Христологического цикла». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые сейчас находятся в фондохранилище. Об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных образу Спасителя – Иисуса Христа, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко.
В конце экскурсии молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея традиционные хоровые песнопения. Все участники встречи получат на память открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.
Подробности и запись на программу: 8 (8112) 66-33-11.
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