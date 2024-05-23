Великолучане стали призёрами первенства России по кикбоксингу

11:26, 23 мая 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», клубов «Витязь» и «Отечество», стали призёрами первенства России по кикбоксингу, которое прошло в Каспийске с 16 по 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

В соревнованиях принимали участие более 2000 юных спортсменов из 70 регионов страны.

Егор Шедько занял второе место и прошёл отбор в национальную сборную. Максим Волченков и Даниил Речкин взяли бронзу и отобрались в резерв национальной сборной. Виктория Табанакова стала третьей, уступив в полуфинале победительнице первенства мира по боксу и тайскому боксу.

Тренирует спортсменов Сергей Москалёв.

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