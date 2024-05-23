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Спорт

Псковичи стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области

Спортсмены Псковской области стали призёрами открытого турнира по тяжёлой атлетике, посвящённого памяти тренера-преподавателя Николая Сысоева. Соревнования прошли в Новгородской области 18 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации тяжёлой атлетики Псковской области Игорь Цветков.

  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области
    Фото: Игорь Цветков

За награды состязаний боролись пять команд из Новгородской области, а также две команды из Псковской области – спортсмены из Пскова и Бежаниц.

Григорий Валуев и Алексей Козлов стали победителями соревнований, Иван Филиппов, Даниил Тарантов и Кирилл Стыров стали серебряными призёрами турнира, а Алексей Козлов удостоился звания абсолютного чемпиона стартов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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