Псковичи стали призёрами турнира по тяжёлой атлетике в Новгородской области

12:06, 23 мая 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами открытого турнира по тяжёлой атлетике, посвящённого памяти тренера-преподавателя Николая Сысоева. Соревнования прошли в Новгородской области 18 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации тяжёлой атлетики Псковской области Игорь Цветков.



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков















За награды состязаний боролись пять команд из Новгородской области, а также две команды из Псковской области – спортсмены из Пскова и Бежаниц.

Григорий Валуев и Алексей Козлов стали победителями соревнований, Иван Филиппов, Даниил Тарантов и Кирилл Стыров стали серебряными призёрами турнира, а Алексей Козлов удостоился звания абсолютного чемпиона стартов.

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