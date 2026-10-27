Великолукские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по кобудо

11:38, 27 октября 2026, ПАИ

Воспитанники клуба боевых искусств «Дзюшинкан» из Великих Лук Александр Смирнов, Кирилл Щепов и Иван Прохоров успешно выступили на Кубке России по восточному боевому единоборству «Кобудо – техника – меч», который состоялся в Москве в «ГрандЗале». Об этом сообщается в группе КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте»













Иван Прохоров и Александр Смирнов стали победителями турнира, завоевав золотые медали. Кирилл Щепов удостоился серебряной награды.

Тренирует великолучан руководитель департамента иайдзюцу регионального отделения Федерации кобудзюцу России Евгений Павловский, который также работал в судейской бригаде соревнований.

В состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Свердловской областей и Татарстана.