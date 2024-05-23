Семейный турнир по волейболу пройдёт в Пскове 2 июня

13:05, 23 мая 2024, ПАИ

Семейный турнир по волейболу пройдёт на центральном пляже Пскова 2 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие семейные пары в составе родителя и ребёнка 2009 года рождения и младше.

Победителей наградят медалями и грамотами.

Заявки на участие в турнире можно оставить до 29 мая. Отметим, что без предварительной записи организаторы не станут принимать участников.

Начало турнира запланировано на 10:00.

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