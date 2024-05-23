Лауреат премии президента России станет гостем программы «Минкульт»

12:46, 23 мая 2024, ПАИ

Заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии президента России, заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 мая, в 14:00.

Как создавалась музыка к премьере Пушкинского театра «Амфитрион»? Чем отличается работа композитора над оформлением спектакля, фильма или над созданием оперы? Что делать, если муза не посещает? Почему композитор – не профессия, а призвание? Что происходит с современной музыкой?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».