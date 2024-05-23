Инновационная диагностическая процедура появилась в Псковском онкодиспансере

13:58, 23 мая 2024, ПАИ

Новое исследование – трансторакальная пункция под КТ-навигацией – появилось в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Первую инновационную диагностическую процедуру – трансторакальную пункцию образования лёгкого под КТ-навигацией – уже успешно провели пациенту, для которого этот метод стал единственным возможным способом выполнить безопасную и результативную биопсию объёмного образования в лёгком.

Трансторакальная пункция под КТ-навигацией – это получение материала из новообразований лёгких с помощью специальной тонкой иглы под контролем компьютерной томографии. Такая методика позволяет не задевать жизненно важные органы и сводит к минимуму дискомфорт и риск осложнений.