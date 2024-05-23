Псковичи стали победителями областной спартакиады по футболу

15:11, 23 мая 2024, ПАИ

Псковичи стали победителями финала XVI Областной спартакиады учащихся по футболу, которая прошла в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великих Лук и Дедовичей. Псковичи обыграли команду Дедовичей со счётом 2:0 и выиграли у великолучан 2:1. Хозяева турнира оказались сильнее дедовичских футболистов – 1:0.

Отметим, что футбольные соревнования стали заключительным этапом XVI Областной спартакиады учащихся.

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