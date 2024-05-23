Около 2,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

17:34, 23 мая 2024, ПАИ

Около 2,5 миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Жителям Пскова, Острова, Дедовичей и Палкинского района звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Злоумышленники убедили их перевести деньги на «безопасные счета».

Кроме того, пользователям портала «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний и Пенсионного фонда. Под предлогами продления договоров на обслуживание SIM-карт, а также перерасчёта пенсии они получили доступ к личным кабинетам граждан и заблокировали их учётные записи.

Потерпевшие обратились в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования.