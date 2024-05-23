Региональные эксперты отметили социальную значимость предлагаемых правительством России налоговых изменений

16:44, 23 мая 2024, ПАИ

Региональные эксперты поддерживают намерение правительства России зафиксировать основные параметры налоговой системы до 2030 года. В четверг, 23 мая, министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях озвучил тезисы о том, что справедливая налоговая система должна строиться на принципах стабильности и предсказуемости, обеспечивать поступление ресурсов на решение масштабных государственных задач в социальной и в экономической сферах, а также стимулировать инвестиционную активность компаний.

Подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться, при этом в выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы, отметил глава Минфина. По ним будет предложен вычет по НДФЛ (это было озвучено в послании Владимира Путина Федеральному Собранию), а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года.

Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов. Все средства пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач, отметил Силуанов. В России уже был хороший опыт – создание фонда «Круг добра» для помощи детям с орфанными заболеваниями, напомнил он.

Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, объявленных президентом: нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России».

«Необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, поэтому все параметры налоговой системы, которые предлагается зафиксировать до 2030 года, конечно, отвечают этой поставленной задаче», - отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Делается акцент на социальной значимости изменений, в пользу большинства граждан, в частности речь идет о возможности получения вычета по НДФЛ для семей многодетных, семей с двумя и более детьми, имеющих невысокие доходы, это будет стимулировать и выводить доходы из тени», - сказал он.

«Важно отметить озвученные главой Минфина предложения по поводу стимулирования инвестиций в экономику, в высокотехнологичные проекты. Речь идет и об инвестиционном налоговом вычете, который позволит стимулировать данные вложения. Это, конечно, касается и того, что предлагается сохранить специальный режим для малого бизнеса. Настроить под текущие условия так, чтобы это не коснулось большинства субъектов малого бизнеса, но позволило им вывести из тени тех налогоплательщиков, которые, используя данный специальный режим, пытаются оптимизировать, скажем так, налогообложение и, соответственно, платить меньше налогов. Что, конечно ставит в неравные конкурентные условия тех, кто платит полностью, и тех, кто пытается уходить от этих налогов», - подчеркнул Андрей Михеев.