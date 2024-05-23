Водолазы подняли тело мужчины из пожарного водоёма в Псковском районе

18:39, 23 мая 2024, ПАИ

В Псковском районе, в деревне Голубово, из пожарного водоёма водолазной группой областной службы спасения сегодня, 23 мая, извлечено тело мужчины. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Тело мужчины 1958 года рождения передано сотрудникам следственно-оперативной группы.

По полученной следствием информации, погибший, работник местного лесопильного производства, пропал накануне вечером.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте работают спасатели АСС, следственно-оперативная группа, СУ СК.