Водолазы подняли тело мужчины из пожарного водоёма в Псковском районе
В Псковском районе, в деревне Голубово, из пожарного водоёма водолазной группой областной службы спасения сегодня, 23 мая, извлечено тело мужчины. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Тело мужчины 1958 года рождения передано сотрудникам следственно-оперативной группы.
По полученной следствием информации, погибший, работник местного лесопильного производства, пропал накануне вечером.
В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На месте работают спасатели АСС, следственно-оперативная группа, СУ СК.
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